Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в акватории Байкала

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

В акватории озера Байкал утром 9 октября зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Прибайкальского района.

Эпицентр находился недалеко от села Гремячинск в Бурятии. По информации Байкальского филиала геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в 08:18 по местному времени или 03:18 по московскому. Координаты очага составили 52,84 градуса северной широты и 107,51 градуса восточной долготы.

В администрации района уточнили, что жители не ощутили землетрясение – о толчках не сообщалось.

Ранее на Камчатке за сутки 7 октября зарегистрировали девять сейсмособытий, одно из которых ощутили жители населенных пунктов. По данным Геофизической службы РАН, сила толчков достигала четырех баллов. Угрозу цунами не объявляли, нарушений жизнедеятельности населенных пунктов не зафиксировали.