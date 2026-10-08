Девять землетрясений зафиксировали на Камчатке

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На Камчатке за сутки 7 октября зафиксировали девять сейсмособытий, одно из которых ощущалось жителями населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, сила ощущавшихся подземных толчков достигала четырех баллов.

Угроза цунами после зарегистрированных сейсмособытий не объявлялась. Нарушений жизнедеятельности населенных пунктов не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в ночь на 7 октября у побережья северных Курил. Подземные толчки ощутили жители острова Парамушир.