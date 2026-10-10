Формат "Школьного телевидения" будет адаптирован под привычки детей

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Проект "Школьное телевидение" адаптирует формат под привычки современных учеников: в эфире будут преобладать вертикальные видео, знакомые детям визуальные элементы, реакции, лайки и комментарии. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Ролики будут длиться 30–60 секунд и адаптированы для просмотра без звука – с титрами и инфографикой. Такой подход, по замыслу авторов, сделает просветительский контент более понятным и органично встроенным в школьную жизнь.

"Современные школьники воспринимают информацию иначе, чем взрослые, и мы стараемся это учитывать. Наша задача – подавать даже серьезные и познавательные темы в привычном для ребят формате: живо и наглядно", – рассказал ТАСС директор АНО "Школьное телевидение" Виталий Моргачев.

Отдельное внимание в эфире уделят полезному контенту. Одним из ключевых направлений станет безопасность – как в повседневной жизни, так и в цифровой среде. Планируется рассказывать о правилах дорожного движения, безопасном поведении в интернете, цифровой гигиене, а также о том, как не стать жертвой киберпреступников и мошенников.

"Безопасность и благополучие школьника – основа нашей работы. Мы хотим, чтобы полезная и проверенная информация была доступна детям в понятном и современном формате", – отметил Моргачев.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что школьное телевидение начнет работать во всех школах страны с 2027 года. В эфире будут показывать фильмы и ролики, которые помогут в обучении. Трансляции планируется организовывать после уроков и на переменах.

В данный момент проект будет проходить апробацию в 15 регионах РФ. До конца года проект планируется запустить в 30 субъектах страны. В Минпросвещения отметили, что необходимую инфраструктуру для подключения к телевидению имеют около 6,5 тысячи школ.