Авторы проекта "Рыбарь" прибыли в Сербию после высылки из Черногории

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Авторы проекта "Рыбарь" прилетели из Черногории в Сербию. Самолет авиакомпании Air Serbia с россиянами на борту приземлился в Белграде около 22:55 по местному времени (23:55 по Москве), передает РИА Новости.

Основатель проекта Михаил Звинчук рассказал, что команда отправилась в Черногорию с легальной целью – для съемок документального сериала, однако была задержана, а затем выслана из страны.

"Мы успели снять и в Сербии, и в Боснии и Герцеговине сразу три сериала документальных. Третий как раз про церковь и про русофилию. Снимая про русофилию, мы оказались приняты и высланы", – пояснил Звинчук журналистам по прибытии.

Кроме того, он заявил о намерении подать иск к властям Черногории из-за изъятой полицией техники. По словам Звинчука, после изъятия команде выдали опись, однако порядок возврата оборудования неясен.

"Завтра здесь, в Белграде, будем обращаться в адвокатское бюро, чтобы они от нас подавали иск. Потому что все процедуры были нарушены", – сказал он, добавив, что документы на подпись в полиции дали без перевода.

Звинчук, его супруга и некоторые члены команды были задержаны в Черногории 9 октября. Они планировали провести съемку Цетинского монастыря, на которую ранее подавали официальный запрос.

Через некоторое время власти Черногории приняли решение о выдворении Звинчука и его спутников. Они были признаны угрозой нацбезопасности республики.

В проекте уточнили, что говорить о финале этой истории пока преждевременно. Там также отметили оперативную реакцию государственных структур России.