Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту после ЧП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый после происшествия на Крымском мосту поезд с пассажирами успешно проехал через весь транспортный переход. Об этом сообщается в телеграм-канале компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Двухэтажный поезд № 28 "Симферополь – Москва" проехал по Крымскому мосту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд выехал из Крыма в Москву в 17:10.

До этого сообщалось, что вслед за поездом в Москву отправился пассажирский состав в Санкт-Петербург. Он отбыл с вокзала Симферополя в 17:15.

Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинформировал, что движение поездов по Крымскому мосту полностью восстановлено. Он сообщил, что для допуска подвижных составов к проезду по мосту есть все необходимые технические возможности.

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