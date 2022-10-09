Паромная переправа в Крым работает стабильно – Минтранс РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

За прошедшую ночь паром между Крымом и материковой частью России совершил уже три рейса. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

"Паром "Керченский 2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из порта "Крым" в 1:52. <...> В 5:50 паром вышел в третий рейс. <....> Паромная переправа работает стабильно", – говорится в сообщении.

Так, за ночь с материка на полуостров доставили по морю 14 человек и 13 автомобилей. Между тем в Крым за два рейса перевезли суммарно 64 человека и 26 грузовиков.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали по переправе после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после этого.



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