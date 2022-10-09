За взрывом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины – СМИ

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За взрывом на Крымском мосту стоят украинские специальные службы. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, информацию о причастности к происшествию Киева подтвердил высокопоставленный украинский чиновник.

"Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства обсуждать взрыв, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", – говорится в сообщении.

Вместе с тем авторы статьи отметили, что официальных сообщений об ответственности за взрыв из Киева не поступало. В свою очередь политики, которые ранее называли мост законной целью для удара, высказались о неслучайности взрыва. При этом они не скрывали своего удовлетворения после того, как произошло происшествие.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. В 17:10 из Крыма в Москву выехал первый поезд с пассажирами. Он успешно проехал через весь транспортный переход на Крымском мосту.



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