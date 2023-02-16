Фото: ТАСС/Попова Алена

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате по одному миллиону рублей семьям погибших при теракте на Крымском мосту. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, выплаты получат дети, родители и лица, находившиеся на иждивении у погибших в результате теракта граждан. Сумма в размере одного миллиона рублей будет полагаться на одного погибшего в равных долях каждому члену семьи.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль. В результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.



Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей

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