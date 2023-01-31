08:15Транспорт
Крымский мост открыли для автомобилей после ремонтных работ
Фото: rosavtodor.gov.ru
Министерство транспорта РФ сообщило о повторном запуске движения по Крымскому мосту. Об этом стало известно из телеграм-канала ведомства.
"... возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", – заявили в Минтрансе.
По данным ведомства, проезд транспорта стал возможен с 06:30 по московскому времени.
С 31 января временно было приостановлено движение на автодорожной части Крымского моста для проведения надвижки последнего из четырех пролетов левой стороны сооружения.
Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета. Сейчас ремонт инженерного сооружения продолжается.
Строители досрочно завершили установку первого пролета автомобильной части Крымского моста
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