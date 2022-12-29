Хуснуллин заявил, что ремонтные работы на Крымском мосту идут с опережением графика

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что ремонтные работы на Крымском мосту идут с опережением графика.

"Сегодня могу сказать, что у нас конец марта – плановый срок. Я получаю ежедневный доклад в 08:00 и 20:00, по состоянию на сегодняшний день мы идем с опережением на несколько дней", – передает ТАСС его слова.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

В ноябре Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят до конца года. Для реконструкции, по его словам, доставили более 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что ремонтные работы по восстановлению автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста завершат досрочно. Российский лидер также прокомментировал свой недавний визит на полуостров. По его словам, он решил посетить Крымский мост с целью самостоятельно убедиться в качестве работ, поддержать строителей и поблагодарить их за скорость.



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