Разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре – Хуснуллин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят уже в декабре. Рабочие начали собирать новые пролеты на прошлой неделе. Для реконструкции, по словам Хуснуллина, доставили более 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.

В данный момент по Крымскому мосту разрешено проезжать легковым автомобилям и пассажирским автобусам. Они движутся по двум полосам. Грузовикам проезд пока запрещен, их переправляют через Керченский пролив на паромах либо используют сухопутный маршрут через территории новых российских регионов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.