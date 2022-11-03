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Разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре – Хуснуллин

Разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре – Хуснуллин

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят уже в декабре. Рабочие начали собирать новые пролеты на прошлой неделе. Для реконструкции, по словам Хуснуллина, доставили более 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.

В данный момент по Крымскому мосту разрешено проезжать легковым автомобилям и пассажирским автобусам. Они движутся по двум полосам. Грузовикам проезд пока запрещен, их переправляют через Керченский пролив на паромах либо используют сухопутный маршрут через территории новых российских регионов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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