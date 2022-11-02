Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мосгордума приняла бюджет Москвы на следующий и плановый период 2024–2025 годов сразу в трех чтениях. Первоочередные и актуальные приоритеты последнего времени в нем сохранились: средства будут социальными, программными и инвестиционными.

На этот раз бюджет формировался в сложных для государства условиях: санкционном давлении, финансовой блокаде, враждебности других стран, которые отказались от партнерских отношений с Москвой. Средства формировались с учетом интересов жителей столицы и самого города.

Так, порядка 54% бюджета Москвы в следующем году направят на финансирование социальных программ. Средства будут задействованы в здравоохранении, образовании, спорте и культуре. Социальные обязанности, которые возложены на столицу, будут выполнены полностью.

Отмечается, что бюджет предусматривает индексацию социальных выплат для представителей старшего поколения и семей с детьми на 10% с 1 января следующего года. Также был увеличен минимальный размер пенсии с доплатой от города – с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Такую доплату получат порядка двух миллионов пенсионеров столицы.

Ранее комиссия МГД по экономической и социальной политике предложила проект бюджета столичного фонда обязательного медстрахования на 2023 год. Так, планируемая сумма доходов бюджета фонда составит 401,48 миллиарда рублей.

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