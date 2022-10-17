СК начал проверку после взрыва газа в подмосковном поселке Измайлово

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Следователи начали проверку после взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Измайлово Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

"Организована проверка по факту хлопка бытового газа, произошедшего 16 октября 2022 года в одной из квартир в рабочем поселке Измайлово Ленинского городского округа. <...> По результату проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 16 октября в доме № 1 на Центральной площади. Газ взорвался в квартире на пятом этаже здания. В результате ЧП никто не пострадал, однако взрыв выбил в квартире стекла окон и балкона.

По данным СК РФ, причиной инцидента могла стать утечка газа из-за расплавления диэлектрической муфты. В настоящее время опрошен хозяин квартиры, запрошены документы на установку и обслуживание газового оборудования, назначена пожарно-техническая экспертиза.



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