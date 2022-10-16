Фото: Москва 24

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ЧП случилось на Центральной площади, в доме №1. Газ взорвался на пятом этаже. Данных о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливается степень повреждений.

По информации Главного управления МЧС РФ по региону, в результате взрыва разрушений нет. В доме было нарушено остекление балкона.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Коломне. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже. В результате ЧП пострадали пять человек. Находившиеся там в момент взрыва хозяин и его знакомый были госпитализированы с ожогами.



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