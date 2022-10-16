16 октября, 19:05Происшествия
Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово
Фото: Москва 24
Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
ЧП случилось на Центральной площади, в доме №1. Газ взорвался на пятом этаже. Данных о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливается степень повреждений.
По информации Главного управления МЧС РФ по региону, в результате взрыва разрушений нет. В доме было нарушено остекление балкона.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Коломне. Происшествие случилось в квартире на третьем этаже. В результате ЧП пострадали пять человек. Находившиеся там в момент взрыва хозяин и его знакомый были госпитализированы с ожогами.
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