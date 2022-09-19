Два человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире в Ижевске

Фото: vk.com/a.brechalov

Взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома по улице Степана Разина в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В результате происшествия пострадали два человека. Им оказывают необходимую помощь.

"Женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина – в состоянии средней степени тяжести", – написал политик на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, сообщение о взрыве поступило 19 сентября в 06:08 по местному времени (в 05:08 по московскому). На месте ЧП работали 39 человек и 12 единиц техники.

"Несущие строительные конструкции дома не повреждены. Причина происшествия – утечка бытового газа", – уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в многоэтажном доме в подмосковном Ступине. В результате пострадали 19 человек, шестеро скончались. На двух верхних этажах здания обрушились внешние панели. Также были разрушены внутренние перегородки двух квартир и выбиты окна.