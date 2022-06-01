СК возбудил дело после гибели женщины из-за взрыва газа в Мытищах

Следственный комитет возбудил дело по факту гибели женщины при хлопке газа в доме в Подмосковье. Уточняется, что дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В квартире на улице Мира в Мытищах произошел хлопок газа. Погибла 32-летняя местная жительница, а также госпитализированы ребенок и женщина, проживающие в других квартирах. В доме обрушились межквартирные перегородки, выбиты стекла и оконные рамы.

Как сообщили в МЧС, в результате хлопка произошел пожар в двух квартирах. Из дома эвакуировали 20 человек, включая четырех детей, еще пятеро спасены. Прокуратура также проводит проверку и контролирует соблюдение прав жильцов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.