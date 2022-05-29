Пожар произошел на заводе бытовой химии в Казани

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Пожар произошел на предприятии по производству бытовой химии "Нэфис Косметикс" в Казани. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в настоящее время возгорание ликвидировано. Его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекались 79 человек и 25 единиц техники.

В момент ЧП в здании находились шесть человек, они самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

Ранее пожар произошел на заводе вентиляционных изделий в Ярославле. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. Горел склад с пластмассовой крошкой. Пострадавших нет.

До этого пожар произошел на заводе по производству пластиковых окон в Иванове. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Из здания эвакуировали 60 человек. Никто не пострадал.