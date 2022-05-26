Пожар произошел на заводе вентиляционных изделий в Ярославле

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

На заводе вентиляционных изделий в Ярославле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 1,8 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, пострадавших нет.

Как уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, на заводе вентиляционных изделий горел склад с пластмассовой крошкой. По его словам, ситуация находится под контролем.

"Поручил сразу после устранения пожара организовать выезд экологической мобильной лаборатории, чтобы оценить состояние воздуха в районе", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее пожар произошел на заводе по производству пластиковых окон в Иванове. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Из здания эвакуировали 60 человек. Никто не пострадал.

До этого в подмосковных Химках загорелся продуктовый склад. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на соседние помещения. К тушению привлекали 49 человек и 15 единиц техники.