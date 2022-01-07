Пожар произошел на продуктовом складе в подмосковных Химках

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В подмосковных Химках на Рабочей улице загорелся продуктовый склад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Существует угроза перехода огня на соседний склад, где хранятся краски.

По данным МЧС РФ, к тушению привлечены 49 человек и 15 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в квартире на 6 этаже жилого дома номер 6 по улице Коштоянца на западе Москвы. Через некоторое время пламя перекинулось на балкон 7 этажа. В результате пожара пострадала женщина, ее передали медикам.

