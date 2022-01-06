Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Пожар произошел на двух этажах жилого дома на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что ЧП произошло в квартире на 6 этаже жилого дома номер 6 по улице Коштоянца. Через некоторое время пламя перекинулось на балкон 7 этажа.

В результате пожара пострадала женщина, ее передали медикам.

В настоящее время на место ЧП направлены 10 машин скорой помощи. Из дома организовали эвакуацию жильцов. По информации источника, на 15-м этаже находится неходячий мужчина.

Сообщается, что из-за пожара на улице Коштоянца образовался затор. Для регулировки движения были отправлены два наряда Дорожно-патрульной службы.

Ранее три человека погибли в результате пожара на Кавказском бульваре в столичном районе Царицыно. Возгорание произошло на 5-м этаже.