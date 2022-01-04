Три человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В одной из квартир многоэтажного дома на Кавказском бульваре в Москве произошел пожар. Об этом в ночь на вторник, 4 января, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Уточняется, что жертвами стали три человека. Одного из них обнаружили при разборе завалов, другой выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня. Позднее стало известно об обнаружении тела еще одного погибшего.

"Пожар произошел в двухкомнатной квартире на пятом этаже многоэтажного жилого дома на Кавказском бульваре, 46, корпус 2", – говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Отмечается, что горели личные вещи и мебель, а сама квартира была сильно захламлена. По информации собеседника агентства, сейчас пожар потушен.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате взрыва в квартире одного из жилых домов в столичном районе Северное Тушино. По некоторым данным, взорвались петарды.

До этого пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал человек. Огонь потушили на площади в 20 квадратных метров.