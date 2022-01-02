Человек пострадал при пожаре на западе Москвы

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Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Поступила информация о возгорании на Площади Победы 2, корпусе 2. Спасатели отправились на место происшествия. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал человек.

Огонь потушили на площади в 20 квадратных метров. Уточняется, что загорелась одна из квартир на пятом этаже десятиэтажного жилого здания.

Ранее один человек пострадал при взрыве в квартире дома на северо-западе столицы. На кухне квартиры в пятиэтажном жилом доме на улице Героев Панфиловцев произошел взрыв самодельной пиротехники.