Один человек пострадал при взрыве в квартире дома на северо-западе столицы

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В квартире одного из жилых домов в столичном районе Северное Тушино произошел взрыв, пострадал один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На кухне квартиры на первом этаже в пятиэтажном жилом доме на улице Героев Панфиловцев, доме 27, корпусе 2, произошел взрыв неизвестного происхождения. В результате инцидента пострадал один человек", – сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, в данной квартире газовое оборудование находилось в исправном состоянии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в квартире взорвались петарды.

"На кухне в квартире на первом этаже панельной пятиэтажки взорвалась самодельная пиротехника. Пострадал молодой человек, он снимал эту квартиру", – сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают специалисты, пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в десятиэтажном жилом доме в Каспийске произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали три человека, их доставили в больницу Махачкалы. Сообщалось, что был поврежден оконный проем в квартире, где находился эпицентр взрыва. Несущие конструкции здания остались целы, пожара не последовало.

