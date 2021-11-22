Один человек погиб в результате взрыва в доме в Махачкале

Фото: телеграм-канал Mash Gor

Один человек скончался и трое пострадали в результате взрыва в доме в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на клиническую больницу по региону.

"Женщина с ожогами находится в реанимации, предварительно, 90% ожоги у нее. Привезли еще двоих детей. Состояние одного крайне тяжелое", – говорится в сообщении.

На данный момент на месте аварии с родственниками пострадавших работают психологи ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о хлопке газа поступила около в 15:17. ЧП произошло по адресу улица Амет-Хана Султана, 3А.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в доме началось возгорание, строение частично разрушено.

