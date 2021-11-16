Дети пострадали при взрыве газа в Чечне

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Четверо детей пострадали в результате взрыва газа в частном жилом доме в городе Гудермесе Чеченской Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При взрыве газа в частном жилом доме, по предварительным данным, пострадали четверо детей", – отметил собеседник агентства.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Все дети госпитализированы. Уточняется, что пострадавшим от 3 до 12 лет.

Ранее в Симферополе в жилой девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. В результате взрыва выбило окна, был поврежден фасад здания. При этом погибших и пострадавших не было.

