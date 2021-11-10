В жилом доме в Симферополе произошел взрыв

Взрыв газа произошел в девятиэтажке Симферополя
В Симферополе в жилой девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажки на улице Лермонтова. Выбиты окна, поврежден фасад", – говорится в сообщении.
В МЧС агентству подтвердили информацию о взрыве. В министерстве уточнили, что погибших и пострадавших нет. Специалисты выясняют причины произошедшего.
25 октября произошел взрыв газа в квартире в Набережных Челнах. В результате были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения.
По данным Минздрава, в результате ЧП пострадали пять человек, один из которых погиб.