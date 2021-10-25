17:34
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Разрушено несколько квартир на двух этажах", – уточнил собеседник агентства.
По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие. Их точное количество уточняется.
В МЧС подтвердили факт ЧП. По информации ведомства, по адресу улица Татарстан дом 25/18 произошел взрыв газовоздушной смеси в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного панельного дома.
"Пожарно-спасательные подразделения на месте. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении.
Ранее взрыв газа произошел в одном из жилых домов в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадал один человек. По некоторым данным, инцидент произошел в доме 1957 года постройки, в котором зарегистрированы 156 человек.
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