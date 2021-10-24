Два человека пострадали в результате хлопка газа в Екатеринбурге

Фото: МЧС России

Два человека пострадали из-за хлопка газа в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что авария произошла в одной из квартир по улице Московская в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и других оперативных служб. В результате хлопка в одну из больниц областного центра были доставлены мужчина и женщина, которые находились в эпицентре.

Уточняется, что пострадавший мужчина получил 65% ожогов тела, а женщина – 35%. Сейчас им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, они пытались поджечь при помощи электроприборов газовую конфорку в духовке.

"Пока они искали спички, газ продолжал идти, в результате произошло скопление. И когда огонь загорелся, произошел хлопок", – рассказал Горелых.

Разрушений в доме нет, эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры. На данный момент по данному факту полиция проводит проверку.

Ранее взрыв газа произошел в одном из жилых домов в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадал один человек. По данным из открытых источников, инцидент произошел в доме 1957 года постройки, в котором зарегистрированы 156 человек.