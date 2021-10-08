Взрыв газа произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе

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Взрыв газа произошел на одной из установок Амурского газоперерабатывающего завода. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление объединенного центра ГПЗ.

В пресс-службе предприятия подтвердили факт случившейся внештатной ситуации.

"На второй технологической линии произошла разгерметизация одной из установок с возгоранием", – отметили в центре.

Там подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее из-за хлопка газа в Нижнем Новгороде объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Хлопок произошел утром 2 октября на улице Гайдара.

В результате инцидента произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий. Несущие конструкции здания не повреждены. Кроме того, пострадали два человека.