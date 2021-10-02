Режим ЧС муниципального уровня объявили в Нижнем Новгороде после хлопка газа

Фото: МЧС России

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после хлопка газа в жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я провел штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода. Объявлен муниципальный уровень режима чрезвычайной ситуации", – заявил глава города.

Хлопок газа произошел утром 2 октября, на улице Гайдара. В результате инцидента произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Несущие конструкции здания не повреждены.

Из-за хлопка пострадали женщина 55 лет и мужчина 47 лет. Они получили 95 и 35 процентов ожогов тела и находятся в реанимации ожогового центра ПИМУ.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Проводится проверка.