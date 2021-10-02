Уголовное дело возбудили после хлопка газа в Нижнем Новгороде

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после хлопка газа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости.

"Следователями СУСК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – указали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники СК РФ, а также следователи-криминалисты и эксперты. Обстоятельства инцидента уточняются.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в Нижнем Новгороде в субботу, 2 октября, в жилом доме на улице Гайдара, 18. В результате инцидента пострадали два человека.

Согласно последним данным, ранения получили 50-летние мужчина и женщина. У них диагностировано 35 и 95 процентов ожогов тела соответственно. Помощь им оказывают в ожоговом центре ПИМУ.

Проверку в связи с хлопком газа также проведут в прокуратуре Нижегородской области. На место происшествия направлено руководство прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода.

В правительстве региона уточнили, что хлопок газа не нарушил целостность несущих конструкций жилого дома. Тем не менее, произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий. Из строения эвакуированы 100 человек.