Уголовное дело возбудили после хлопка газа в Нижнем Новгороде

09:16
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после хлопка газа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости.
"Следователями СУСК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – указали в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники СК РФ, а также следователи-криминалисты и эксперты. Обстоятельства инцидента уточняются.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в Нижнем Новгороде в субботу, 2 октября, в жилом доме на улице Гайдара, 18. В результате инцидента пострадали два человека.
Согласно последним данным, ранения получили 50-летние мужчина и женщина. У них диагностировано 35 и 95 процентов ожогов тела соответственно. Помощь им оказывают в ожоговом центре ПИМУ.
Проверку в связи с хлопком газа также проведут в прокуратуре Нижегородской области. На место происшествия направлено руководство прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода.
В правительстве региона уточнили, что хлопок газа не нарушил целостность несущих конструкций жилого дома. Тем не менее, произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий. Из строения эвакуированы 100 человек.
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