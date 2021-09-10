В Госдуме предложили поменять отопительные нормы после взрыва в Ногинске

07:28
Фото: Москва 24/Роман Балаев
В России могут поменять нормы для включения отопления на фоне взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом пишет РИА Новости.
С соответствующим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась депутат от "Единой России" Елена Вторыгина. В качестве аргумента она привела информацию СМИ о том, что причиной взрыва в Ногинске мог стать газ, который жильцы включили на ночь для обогрева квартиры из-за похолодания.
В письме к премьер-министру депутат напомнила, что отопительный сезон в России начинается после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже восьми градусов.
"Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов", – говорится в документе.
Кроме того, Вторыгина предложила сократить срок, необходимый для включения отопления, с пяти дней до трех.
Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По последним данным, в результате случившегося погибли семь человек. Кроме того, еще 22 человека пострадали.
Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.
Жители дома в Ногинске, где произошел взрыв, начали возвращаться за своими вещами
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