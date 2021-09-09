Поисково-спасательные работы после взрыва газа в доме в Ногинске завершены – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На месте взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске завершились поисково-спасательные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В данный момент поисково-спасательные работы завершены. Все завалы разобраны", – говорится в сообщении.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин сообщил, что еще не принято решение о возможности жильцам дома возвращаться в свои квартиры.

"К сожалению, решение по допуску жителей в непострадавшие подъезды не принято специализированной организацией", – сказал он и добавил, что экспертиза дома продолжается.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Минздраве сообщили, что в результате взрыва пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Девяти пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.