В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ногинске

11:19
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Один из пострадавших во время взрыва в подмосковном Ногинске находится в тяжелом состоянии, остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.
"Пострадали 15 человек, в том числе двое детей: четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них – мужчина 64 года – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Девяти пострадавшим помощь оказана амбулаторно", – сказал Кузнецов.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что под завалами были найдены еще два тела. Таким образом, количество погибших в результате взрыва увеличилось до семи.
Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, в сумме были разрушены 17 квартир.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.
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