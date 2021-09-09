Число погибших при взрыве в Ногинске увеличилось до семи – СМИ

Фото: СК РФ

Число погибших в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При разборе завалов рухнувшего дома обнаружены еще два тела погибших. <...> Всего, по последним данным, погибли семь человек", – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что к настоящему времени найденные тела еще не извлечены из-под завалов.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, в сумме были разрушены 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Празднование Дня города, 11 сентября, в Ногинске также отменено.

