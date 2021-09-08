Женщина рассказала, как спасала дочек после взрыва газа в жилом доме в Ногинске

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Мама девочки, сидевшей на краю разрушенного дома, рассказала, как спасала своих детей после взрыва газа в здании в Ногинске.

"Она смотрела на меня, она меня только слушала. Как я ей говорила, так она и делала. Только не смотри вниз – говорила я", – рассказала мама девочки.

По ее словам, 5-летняя дочка после взрыва оказалась на обрыве дома. Вторую девочку придавило шкафом, однако женщине удалось ее вытащить, позже они вдвоем спасли младшего ребенка.

В среду, 8 сентября, в Ногинске произошел взрыв в жилом здании. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир. Два человека погибли, число пострадавших увеличилось до 17.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.