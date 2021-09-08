Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме в Ногинске

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным источника, это жильцы смежных квартир в доме на улице 28 Июня городского округа Богородский.

В среду, 8 сентября, в Ногинске произошел взрыв в жилом здании. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа, в результате чего погибли два человека, число пострадавших увеличилось до 15. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.