Очевидцы рассказали подробности о взрыве газа в подмосковном Ногинске

Утром 8 сентября в жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа, из-за которого обрушились часть внешней стены здания и перекрытия. В результате ЧП пострадали более 10 человек, двое погибли. Рассказываем подробности происшествия.



Фото: МЧС России

Снова газ?

В девятиэтажном доме на улице 28 Июня в Ногинске около семи утра 8 сентября произошел взрыв бытового газа. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия, сообщили в МЧС. Взрывная волна выбила окна и нарушила остекление балконов в соседних домах, осколки повредили машины, припаркованные рядом.

В экстренных службах рассказали, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где жила многодетная семья. По данным СМИ, сейчас рассматривается несколько версий случившегося. Одна из них предполагает, что ЧП спровоцировали жильцы, которые оставили включенной газовую плиту на ночь для обогрева: к утру огонь погас, но газ продолжил поступать и воспламенился, когда в квартире включили свет.

По последним официальным данным, при взрыве пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, спасатели достали из-под завалов тела двух погибших. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что среди пострадавших есть двое детей.



Воробьев предупредил о возможном обрушении пятого этажа дома в Ногинске после взрыва газа

Для жильцов пострадавшего дома открыт пункт временного размещения в детском саду № 2, на месте с людьми работают психологи Центра экстренной психологической помощи.

Из-за случившегося возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом заявила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная. Также проверку по факту взрыва начала прокуратура.

Вместе с тем губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьи погибших получат по миллиону рублей. Кроме того, жильцам пострадавших квартир выплатят денежные компенсации. "По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тысяч рублей, если одинокий человек – 50 тысяч рублей", – пояснил он. Воробьев добавил, что региональные власти на время восстановления дома также возьмут на себя расходы по оплате аренды квартир для пострадавших.



Фото: МЧС России

"Думала, что война началась"

Александр, очевидец происшествия в Ногинске, рассказал телеканалу Москва 24 о ЧП. "Люди находятся вообще полностью в шоке. В радиусе взрыва все машины практически разбиты. Сам взрыв произошел примерно в 06:55", – пояснил он.

По словам мужчины, в момент ЧП он находился в соседнем доме и сначала не понял, что произошло. Когда Александр выглянул в окно, увидел на земле окна.





Александр очевидец Подумал, что у кого-то, может быть, выпало окно. А когда уже повернул голову налево, понял, что взорвалась квартира, с первого по четвертый этаж обрушились все перекрытия.

Мужчина добавил, что взрыв был достаточно сильный, поскольку осколки разбросало на 100–150 метров.

Другой очевидец, житель соседнего дома, также рассказал о первых минутах после ЧП. "Слышали с утра хлопок сильный. Чуть не подскочили с кровати. Тут рядом школа строится. Сначала подумали, что там упала какая-то плита или какая-то авария сильная", – поделился он.

В свою очередь, другая жительница соседнего дома Галина Егорова подумала, что началась война. Об этом женщина рассказала порталу "360".





Галина Егорова очевидец Думала, что война началась. Я начала кричать. Муж вскочил и спросил, что случилось. Сказала ему, что стекла полетели. Потом выглядываю в окно, а там вот это все. Меня до сих пор трясет. У нас все стекла выбиты. Я таблеток напилась, плачу, не знаю, что делать.

Еще один местный житель в беседе с телеканалом Москва 24 заявил, что наблюдать за происходящим было страшно. По его словам, такое зрелище он видел только в кино.



Чудесное спасение

В Сети распространились кадры с маленькой девочкой, сидящей на завалах предположительно третьего этажа пострадавшего дома у самого края разрушенной стены. На видео очевидцы, заметившие ребенка, успокаивают его и просят до приезда спасателей не двигаться. Они кричат: "Девочка, сиди! Сиди так! Сиди!"

К счастью, подоспевшие сотрудники МЧС смогли спустить ребенка на землю в целости и сохранности. Как выяснилось, у нее есть старшая сестра, которая также сильно не пострадала.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочкам 5 и 10 лет удалось избежать тяжелых травм.





Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, девочек с ушибами госпитализировали вместе с мамой в больницу для дальнейшего наблюдения. Их жизни сейчас ничто не угрожает.

Отец девочек Геннадий в беседе с Life подтвердил, что их жизни ничего не угрожает: "Состояние стабильное, руки-ноги целы". По его словам, взрыв газа случился в квартире у соседей снизу. Вместе с тем старшая из девочек сообщила журналистам НТВ, как все происходило. Она уточнила, что помогала сотрудникам МЧС спасать младшую сестру.