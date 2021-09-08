Очевидец рассказал о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

Очевидец рассказал о взрыве газа в жилом доме в Ногинске. По словам мужчины по имени Александр, в настоящий момент вся территория оцеплена.

"Люди находятся вообще полностью в шоке. В радиусе взрыва все машины практически разбиты. Сам взрыв произошел примерно в 06:55", – пояснил он в эфире телеканала Москва 24.

По словам мужчины, сам он в момент ЧП находился в соседнем доме и сначала не понял, что произошло. Когда Александр выглянул в окно, увидел на земле окна.

"Подумал, что у кого-то, может быть, выпало окно. А когда уже повернул голову налево, понял, что взорвалась квартира, с первого по четвертый этаж обрушились все перекрытия", – заключил очевидец.

Он добавил, что взрыв был достаточно сильный, поскольку осколки разбросало на 100–150 метров.

Взрыв газа случился в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Взрыв произошел на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате случившегося произошло обрушение нескольких этажей.

В результате произошедшего пострадали 5 человек. Под завалами могут находиться еще двое пострадавших. Позднее в МЧС сообщили, что число пострадавших увеличилось до шести.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.

