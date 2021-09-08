Вице-губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Ногинске

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Вице-губернатор Московской области и руководитель ГУ МЧС по региону Сергей Полетыкин выехали на место взрыва в Ногинске. Об этом глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале.

"По поручению губернатора на место взрыва газа в жилом доме в Ногинске выехал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин", – говорится в публикации.

Глава региона уточнил, что в настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего. Между тем главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома всю необходимую помощь.

По последним данным, в результате взрыва пострадали три человека, еще двое могут находиться под завалами.

Взрыв произошел утром 8 сентября на улице 28 Июня в Ногинске. В результате обрушились второй и частично четвертый этажи здания. Предварительной причиной взрыва названа утечка газа.

