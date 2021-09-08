Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

04:58

Не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: DPA/TASS/Winfried Rothermel

Не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии. Об этом информирует телеканал CNN Indonesia.

Известно, что трагедия произошла в городе Тангеранг индонезийской провинции Бантен. Данные о произошедшем сообщил представитель исправительного учреждения.

По его словам, в результате пожаре также есть пострадавшие. Они были госпитализированы. При этом их число не уточняется.

26 августа в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошло возгорание возле одного из складов. В общей сложности прогремело 10 взрывов. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара погибли 13 человек. 100 – получили ранения. Большинство из них – спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по жертвам взрывов на складах военной части.

13 человек погибли при взрывах в воинской части в Казахстане

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать