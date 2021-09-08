Не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии – СМИ

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Фото: DPA/TASS/Winfried Rothermel
Не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии. Об этом информирует телеканал CNN Indonesia.
Известно, что трагедия произошла в городе Тангеранг индонезийской провинции Бантен. Данные о произошедшем сообщил представитель исправительного учреждения.
По его словам, в результате пожаре также есть пострадавшие. Они были госпитализированы. При этом их число не уточняется.
26 августа в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошло возгорание возле одного из складов. В общей сложности прогремело 10 взрывов. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров.
При ликвидации последствий взрывов и пожара погибли 13 человек. 100 – получили ранения. Большинство из них – спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по жертвам взрывов на складах военной части.
13 человек погибли при взрывах в воинской части в Казахстане
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