Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в доме в Ногинске. Об этом говорится в телеграм-канале главы Подмосковья.

"Главная задача сейчас – оказать максимальную поддержку и заботу жителям, проживающим в этом доме", – подчеркнул Воробьев.

Ранее глава региона рассказал, что восстановление дома займет 6–8 месяцев. Также он пообещал, что власти позаботятся о жителях.

Воробьев отметил, что все жители дома были эвакуированы, чтобы специалисты могли тщательно обследовать здание.

Взрыв произошел утром 8 сентября на улице 28 Июня в Ногинске. В результате ЧП обрушились несколько этажей.

Согласно последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще девять пострадали. Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 14 пострадавших, шестеро из которых госпитализированы.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41.