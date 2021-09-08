Пятый этаж может обрушиться в доме в Ногинске, где взорвался газ – Воробьев

12:43
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В многоквартирном доме в Ногинске, где утром 8 сентября произошел взрыв газа, может произойти обрушение пятого этажа, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщает ТАСС.
"Спасатели работают, думаю, в течение суток это будет продолжаться, кропотливость (работы. – Прим. ред.) связана с тем, что, вы видите, пятый этаж – там обрушение может быть. Там специальная техника должна подойти, чтобы завалы разбирать", – сказал он.
Воробьев уточнил, что восстановление дома займет 6–8 месяцев. Также он пообещал, что власти позаботятся о жителях.
"Дом в любом случае придется восстанавливать как минимум, практика показывает, 6–8 месяцев, все эти работы будут проведены. О каждом жителе мы позаботимся", – сказал он в эфире телеканала "360".
По его словам, все жители дома были эвакуированы, чтобы специалисты могли тщательно обследовать здание.
Взрыв произошел утром 8 сентября на улице 28 Июня в Ногинске. В результате ЧП обрушились несколько этажей. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, выясняются причины случившегося.
Согласно последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще девять пострадали. Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 14 пострадавших, шестеро из которых госпитализированы.
По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41.
Завалы на месте взрыва в Ногинске начали разбирать с помощью крана
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: