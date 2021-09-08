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Происшествия

12:43

Пятый этаж может обрушиться в доме в Ногинске, где взорвался газ – Воробьев

происшествия

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В многоквартирном доме в Ногинске, где утром 8 сентября произошел взрыв газа, может произойти обрушение пятого этажа, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщает ТАСС.

"Спасатели работают, думаю, в течение суток это будет продолжаться, кропотливость (работы. – Прим. ред.) связана с тем, что, вы видите, пятый этаж – там обрушение может быть. Там специальная техника должна подойти, чтобы завалы разбирать", – сказал он.

Воробьев уточнил, что восстановление дома займет 6–8 месяцев. Также он пообещал, что власти позаботятся о жителях.

"Дом в любом случае придется восстанавливать как минимум, практика показывает, 6–8 месяцев, все эти работы будут проведены. О каждом жителе мы позаботимся", – сказал он в эфире телеканала "360".

По его словам, все жители дома были эвакуированы, чтобы специалисты могли тщательно обследовать здание.

Взрыв произошел утром 8 сентября на улице 28 Июня в Ногинске. В результате ЧП обрушились несколько этажей. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, выясняются причины случившегося.

Согласно последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще девять пострадали. Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 14 пострадавших, шестеро из которых госпитализированы.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41.

Завалы на месте взрыва в Ногинске начали разбирать с помощью крана

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