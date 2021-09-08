Минздрав РФ уточнил данные по погибшим при взрыве в Ногинске

Фото: МЧС РФ

Согласно последним данным, в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске погиб один человек, еще девять пострадали. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

"По состоянию на 12:00 в результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области один человек погиб, пострадали девять человек, в том числе двое детей", – уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, пять человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести, один мужчина 64 лет – в тяжелом состоянии, остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 14 пострадавших, шестеро из которых госпитализированы.

Взрыв произошел утром 8 сентября на улице 28 Июня в Ногинске. В результате ЧП обрушились несколько этажей. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, выясняются причины случившегося.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41.

