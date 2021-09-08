Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в Ногинске

12:08 (обновлено 08.09.2021 12:42)
"Слышали с утра хлопок сильный. Чуть не подскочили с кровати. Тут рядом школа строится. Сначала подумали, что там упала какая-то плита или какая-то авария сильная", – рассказал житель соседнего дома.
Другой мужчина сообщил, что дом, где произошел взрыв, считался образцово-показательным.
"В районе он считается одним из лучших. Там всегда чисто, следят за домом", – уточнил он.
Другой житель назвал произошедший взрыв непонятным.
Сообщалось, что погибли 2 человека. Однако позднее в Минздраве заявили, что в результате взрыва погиб один человек, еще девять пострадали.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.
Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.
Пострадавшим при взрыве в Ногинске окажут финансовую помощь. Также им предоставят вещи, чтобы ни у кого не было проблем с проживанием на период проверки здания.
В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по номеру +7 (495) 542 21 41.
В МЧС рассказали о взрыве газа в жилом доме в Ногинске
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