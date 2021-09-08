Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в Ногинске

Видео: Москва 24

Очевидцы рассказали Москве 24 о первых минутах после взрыва в Ногинске.

"Слышали с утра хлопок сильный. Чуть не подскочили с кровати. Тут рядом школа строится. Сначала подумали, что там упала какая-то плита или какая-то авария сильная", – рассказал житель соседнего дома.

Другой мужчина сообщил, что дом, где произошел взрыв, считался образцово-показательным.

"В районе он считается одним из лучших. Там всегда чисто, следят за домом", – уточнил он.

Другой житель назвал произошедший взрыв непонятным.



очевидец Взрыв был какой-то непонятный, мне кажется, что это не газ, но даже нет предположений. Страшно было это увидеть, такое видел только в кино. Я видел, как маленького мальчика вытаскивали из разрушенной квартиры.

Видео: Москва 24

Взрыв газа произошел в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Все случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей.

Сообщалось, что погибли 2 человека. Однако позднее в Минздраве заявили, что в результате взрыва погиб один человек, еще девять пострадали.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

Пострадавшим при взрыве в Ногинске окажут финансовую помощь. Также им предоставят вещи, чтобы ни у кого не было проблем с проживанием на период проверки здания.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по номеру +7 (495) 542 21 41.