Отец рассказал о состоянии девочек, выживших после взрыва в Ногинске

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Отец девочек, выживших после взрыва в жилом доме в Ногинске, рассказал о состоянии дочерей. Разговор опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

"Просто произошел взрыв, и полдома обвалилось. Девчонки пострадали, но состояние стабильное. Они в больнице. Руки и ноги целы", – сказал мужчина.

Одна из сестер попала на видео очевидцев. На кадрах маленькая девочка находится в разрушенной квартире на третьем этаже и сидит на самом краю. Стоящие внизу мужчины говорят ей: "Девочка, сиди, вот так вот сиди".

Позже стало известно, что ребенка спасли и госпитализировали. Также с различными травмами в больницу попали ее отец, мать и старшая сестра. Их жизни ничего не угрожает.

Согласно последним данным Минздрава, в результате взрыва в жилом доме в Ногинске погиб один человек, еще девять пострадали, в том числе двое детей.

Взрыв произошел утром 8 сентября в Богородском городском округе Московской области. На месте происшествия работают следователи и криминалисты: они проводят осмотр, выясняют причины случившегося. По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

На месте взрыва находятся глава Подмосковья Андрей Воробьев, вице-губернатор Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

