В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ногинске

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Четверо пострадавших в результате взрыва газа в жилой многоэтажке в Ногинске госпитализированы в состоянии средней тяжести, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.

"По состоянию на данный момент пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сказал он.

Кузнецов уточнил, что оказание медпомощи пострадавшим находится на личном контроле главы Минздрава Михаила Мурашко.

Подмосковный главк МЧС, в свою очередь, сообщил, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до пяти. Еще два человека находятся под завалами, передает ТАСС.

Взрыв газа случился в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Инцидент произошел на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате случившегося произошло обрушение нескольких этажей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.

