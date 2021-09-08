Фото: МЧС РФ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обследовать здание в Ногинске, где произошел взрыв, чтобы решить вопрос о его восстановлении.

Глава региона выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими и проконтролировать ход спасательных работ.

"Жертв нет. Сейчас жильцы дома эвакуированы, на месте работают специалисты, кинологи, спасательная техника", – написал он в своем телеграм-канале.

Взрыв газа произошел в Ногинске утром 8 сентября. Это случилось на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате ЧП произошло обрушение нескольких этажей. Пострадали восемь человек, включая двоих детей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.

