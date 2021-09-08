Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 15

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Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 15, двое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Об этом сообщает ТАСС.

"Пострадали всего 15 человек, тяжелых двое, все в больницах", – сказал он.

Кроме того, Хромушин подтвердил, что из-под завалов были извлечены тела двух погибших.

"На данный момент найдено два тела погибших, пять человек не выходят на связь, не знаем их статус", – пояснил он.

Ранее об обнаружении тела второго погибшего сообщали в экстренных службах.

8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа, в результате чего погиб один человек, еще девять пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.