Тело второго погибшего извлечено из-под завалов после взрыва в доме в Ногинске

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего после взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего", – сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел в Ногинске на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа, в результате чего погиб один человек, еще девять пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

